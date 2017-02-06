IAAF назвала количество пожелавших выступать под нейтральным флагом россиян

С начала года заявки на выступление под нейтральным флагом подали 35 российских легкоатлетов. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Информация была оглашена на заседании совета IAAF, состоявшегося 6 февраля. По решению совета, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обязана согласовывать с IAAF каждую новую заявку.

Также сообщается, что российские легкоатлеты не смогут выступить под национальным флагом на чемпионате мира 2017 года в Лондоне.

Ранее 6 февраля появилась информация о том, что IAAF оставила в силе дисквалификацию ВФЛА, а российские спортсмены все еще не могут выступать на международных соревнованиях. Отмечается, что восстановления членства российской организации стоит ждать не раньше ноября 2017 года.

Заявки на выступление под нейтральным флагом уже подали ведущие российские легкоатлеты: действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина, олимпийский чемпион-2012 в прыжках в высоту Иван Ухов, чемпион мира 2015 года в беге с барьерами Сергей Шубенков и другие.

На данный момент ВФЛА бессрочно дисквалифицирована. Из-за этого российским легкоатлетам запрещено выступать на международных соревнованиях.