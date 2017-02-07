Мутко объяснил решение IAAF оставить в силе отстранение российских легкоатлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не хочет быть пионером в вопросе снятия санкций с России. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко. Его слова во вторник, 7 февраля, приводит «Р-Спорт».

«Здесь есть общая тенденция отношения к России, и IAAF не хочет быть пионером в плане снятия каких-то ограничений в отношении РФ. Если бы они сделали это, то выглядели бы не очень хорошо с точки зрения остальных стран, поддерживающих эти ограничения. Решение, в принципе, ожидаемое», — сказал Мутко.

Ранее во вторник сообщалось, что с начала года заявки на выступление под нейтральным флагом подали 35 российских легкоатлетов.

В понедельник IAAF оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Таким образом, российские спортсмены все еще не могут выступать на международных соревнованиях. Глава рабочей группа IAAF по вопросу восстановления членства ВФЛА Руне Андерсен добавил, что восстановления членства российской организации стоит ждать не раньше ноября 2017 года.