Нового информатора WADA дисквалифицировали на четыре года

Российский спринтер Александр Хютте, информировавший Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) о применении отечественными спортсменами запрещенных препаратов, дисквалифицирован на четыре года по решению Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Спортсмен был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 5 августа 2015 года, когда Хютте был временно отстранен от участия в соревнованиях. Он сможет вернуться к соревновательной деятельности 6 августа 2019 года. Все результаты, показанные Хютте с 22 мая 2015-го по 4 августа 2015-го, аннулированы.

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12 апреля РЕН ТВ сообщал, что спортсмен вел переписку с IAAF и WADA в 2015 году, в которой обвинил своего тренера Зухру Верещагину в получении положительного результата теста. Хютте называл имена партнеров по команде, которые, по его мнению, применяют допинг, а также просил о сокращении срока дисквалификации.

На данный момент ВФЛА бессрочно дисквалифицирована. Таким образом, российские спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях. Исключения сделаны для 11 легкоатлетов, получивших разрешение на участие в соревнованиях под нейтральным флагом. Среди них бегун Сергей Шубенков, прыгунья в высоту Мария Кучина и прыгунья в длину Дарья Клишина.