СМИ рассказали о новом информаторе WADA из числа российских легкоатлетов

Победитель командного чемпионата Европы-2011 российский спринтер Александр Хютте информировал Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о применении запрещенных препаратов в сборной России. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на украденные хакерской группой Fancy Bears данные.

В распоряжении телеканала оказалась переписка спортсмена с IAAF, начавшаяся после того, как в мае 2015 года Хютте был уличен в употреблении запрещенных препаратов и временно отстранен от соревнований. Бегун обратился к менеджеру IAAF по борьбе с допингом Томасу Капдевилю, обвинив в получении положительного результата теста своего тренера Зухру Верещагину. Хютте называл имена партнеров по команде, которые, по его мнению, применяют допинг, а также просил о сокращении срока дисквалификации. Позже россиянин вступил в аналогичную переписку с WADA.

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«Признаюсь, меня нисколько не удивил факт публикации этой информации. Моя основная задача была отстоять свою честь и наказать определенного тренера. Меня очень удивило, что это представлено в другом свете», — рассказал Хютте ТАСС.

6 февраля IAAF оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), наложенную на нее в ноябре 2015-го за систематическое применение спортсменами допинга. Таким образом, российские спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях. Исключения сделаны для 11 легкоатлетов, получивших разрешения на участие в соревнованиях под нейтральным флагом. Среди них бегун Сергей Шубенков, прыгунья в высоту Мария Кучина и прыгунья в длину Дарья Клишина.