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10:45, 10 июля 2026Силовые структуры

Стало известно о занятиях вербовавших россиянок для работы в порно Шурыгиной в СИЗО

Shot: Блогерша Шурыгина моет полы и туалеты в камере СИЗО «Печатники»
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: vk.com / Globallookpress.com

Вербовавшая россиянок для работы в порноиндустрии скандально известная блогерша Диана Шурыгина моет полы и туалеты в камере СИЗО № 6 «Печатники». Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

По данным канала, Шурыгина сидит в камере с женщинами, задержанными за наркотики, хулиганство и мошенничество. Соседки узнали ее и заставили трудиться. Помимо этого ей доступны прогулки во дворике, спортивный зал, библиотека и мастерские по вязанию или вышиванию. Отмечается, что при поступлении в изолятор с Шурыгиной начал работать психолог.

Ранее сообщалось, что Шурыгина прилетела с Бали в Москву 7 мая ради съемок и продюсирования фильмов 18+ и стала активно искать среди знакомых девушек, уговаривая их сняться с ней. Когда она узнала об уголовном деле, попыталась сбежать на Бали, но ее задержали. Следом была задержана партнерша по уже снятому видео с Шурыгиной — Настя Холод (настоящее имя — Анастасия Овсянникова). Им предъявлено обвинение по статье о распространении порнографических материалов.

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