В США запустят биржевые фонды для отказывающихся инвестировать в бизнес Маска

Bloomberg: В США запустят биржевые фонды, которые не будут инвестировать в компании Маска

Компания Subversive ETFs подала заявку на запуск двух биржевых фондов, которые будут отслеживать индексы Nasdaq 100 и S&P 500, исключая при этом компании, основанные, контролируемые или возглавляемые самым богатым человеком в мире Илоном Маском. Об этом пишет Bloomberg.

С учетом того, что на рынке США ETF хватает и предложений для желающих увеличить ставку на бизнес первого в истории долларового триллионера, ситуация наглядно демонстрируют тенденцию активного перехода от инструментов широкого охвата к ставке на фонды, отражающие все более специфические инвестиционные взгляды вроде отказа от вложений в активы конкретных владельцев.

Авторы публикации отмечают, что в свете последних событий на рынке, в частности на примере крупнейшей в истории IPO космической компании SpaceX, мы наблюдаем очередной виток «многолетней гонки по превращению любых мнений о Маске в торгуемые финансовые инструменты».

«Новые предложения позволят инвесторам владеть практически всем портфелем базового индекса, одновременно выражая конкретное отношение к одной личности», — констатируют журналисты.

Ранее американский авиационный юрист Аманда Эпплгейт сообщила, что резкий рост благосостояния благодаря стартапам в сфере искусственного интеллекта и SpaceX спровоцировал среди технологических инвесторов волну спроса на частную авиацию. «Стало гораздо больше людей, которые могут позволить себе частные перелеты, и их число, похоже, растет с каждым днем», — поделилась она. По данным, которые приводит Reuters, число сделок с самолетами выросло в 2026 году на 25 процентов.

