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10:44, 10 июля 2026Россия

Названо число партий в бюллетене на выборах в Госдуму

Памфилова: В бюллетене на выборах в Госдуму будет не более 11 партий
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В федеральном бюллетене на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре, будет не более 11 партий. Их число назвала председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании, трансляция которого идет на сайте комиссии.

Она подчеркнула, что партийные съезды для выдвижения кандидатов могут проводиться не позднее 11 июля. Поскольку 9 июля в Центризбирком больше не поступало заявок, в бюллетене будет 11 партий, «которые на сей момент проявились и сейчас активно участвуют во всех мероприятиях, связанных с предстоящей кампанией».

Памфилова выразила надежду, что партии, подавшие заявки, успешно пройдут все этапы регистрации.

По состоянию на 10 июля предвыборные съезды провели «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», а также непарламентские партии «Зеленые», «Родина», «Яблоко», Партия пенсионеров, Партия прямой демократии и «Коммунисты России».

Ранее президент России Владимир Путин призвал кандидатов в депутаты нового созыва поменьше сидеть в кабинетах и мессенджерах. По его словам, выборы в Госдуму — это важный этап для укрепления стабильности страны.

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