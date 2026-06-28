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16:26, 28 июня 2026Россия

Путин обратился к кандидатам на выборах

Путин призвал кандидатов на выборах поменьше сидеть в кабинетах и мессенджерах
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин призвал кандидатов на выборах поменьше сидеть в кабинетах и мессенджерах. Обращение главы государства прозвучало в ходе съезда «Единой России», трансляция которого ведется в соцсети «ВКонтакте».

Он посоветовал участникам голосования почаще общаться с людьми.

Путин также напомнил, что выборы в Госдуму пройдут в установленные законом сроки, в сентябре. Он назвал их важным этапом для укрепления страны и ее стабильности.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «все знают, какую партию поддерживает президент во время выборов». Однако конкретное название пресс-секретарь главы государства не привел.

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