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12:25, 24 июня 2026Россия

В Кремле рассказали о поддерживаемых Путиным кандидатах на выборах

Песков: Все знают, кого Путин поддержит на выборах в Госдуму
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о поддерживаемых президентом России Владимиром Путиным кандидатах на предстоящих выборах в Госдуму. Его слова приводит ТАСС.

«Все знают, какую партию поддерживает президент во время выборов», — обозначил Песков.

Парламентские выборы пройдут осенью 2026 года. Путин ранее подписал указ о проведении голосования 20 сентября.

До этого Песков заявлял, что перенос предстоящих выборов в Госдуму не обсуждается, к ним идет активная подготовка. Он подчеркнул, что голосование должно пройти, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине.

В сентябре параллельно с депутатами Госдумы 39 субъектов России будут выбирать членов заксобраний и 10 субъектов — высших должностных лиц. Впервые на выборах в Госдуму проголосуют жители новых регионов России.

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