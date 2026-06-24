В Кремле рассказали о поддерживаемых Путиным кандидатах на выборах

Песков: Все знают, кого Путин поддержит на выборах в Госдуму

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о поддерживаемых президентом России Владимиром Путиным кандидатах на предстоящих выборах в Госдуму. Его слова приводит ТАСС.

«Все знают, какую партию поддерживает президент во время выборов», — обозначил Песков.

Парламентские выборы пройдут осенью 2026 года. Путин ранее подписал указ о проведении голосования 20 сентября.

До этого Песков заявлял, что перенос предстоящих выборов в Госдуму не обсуждается, к ним идет активная подготовка. Он подчеркнул, что голосование должно пройти, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине.

В сентябре параллельно с депутатами Госдумы 39 субъектов России будут выбирать членов заксобраний и 10 субъектов — высших должностных лиц. Впервые на выборах в Госдуму проголосуют жители новых регионов России.