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10:10, 24 июня 2026Россия

В Кремле ответили на вопрос о возможном переносе выборов в Госдуму

Песков: Перенос выборов в Госдуму не обсуждается
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Перенос предстоящих выборов в Госдуму не обсуждается, к ним идет активная подготовка. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных изменениях, передает ТАСС.

Он напомнил, что выборы были объявлены указом президента РФ Владимира Путина.

До этого стало известно, что выборы в нижнюю палату российского парламента состоятся 20 сентября. Согласно указу главы государства, параллельно с депутатами Госдумы 39 субъектов России будут выбирать членов заксобраний и 10 субъектов — высших должностных лиц. Впервые на выборах в Госдуму проголосуют жители новых регионов страны: Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Песков подчеркнул, что голосование должно пройти, несмотря на действующий конфликт на Украине.

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