В Кремле сделали заявление о проведении выборов в условиях СВО

Песков: Россия готовится к проведению выборов в Госдуму

Россия готовится к выборам в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2026 года. Заявление о проведении голосования в условиях специальной военной операции (СВО) на Украине сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, как повлияет проведение СВО на политическую кампанию, Песков напомнил слова президента России Владимира Путина о важности проведения выборов, несмотря на конфликт с Украиной.

«На данный момент ведется подготовка к этим очень важным выборам, и они будут проведены в полном соответствии с нашим законодательством», — обозначил Песков.

Он также уточнил, что Путин подпишет указ о назначении выборов в Госдуму в предусмотренные законом сроки.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова раскрыла формат проведения предстоящих выборов в России. По ее словам, голосование может пройти в течение трех дней.