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12:56, 11 июня 2026Россия

В Кремле сделали заявление о проведении выборов в условиях СВО

Песков: Россия готовится к проведению выборов в Госдуму
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Россия готовится к выборам в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2026 года. Заявление о проведении голосования в условиях специальной военной операции (СВО) на Украине сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, как повлияет проведение СВО на политическую кампанию, Песков напомнил слова президента России Владимира Путина о важности проведения выборов, несмотря на конфликт с Украиной.

«На данный момент ведется подготовка к этим очень важным выборам, и они будут проведены в полном соответствии с нашим законодательством», — обозначил Песков.

Он также уточнил, что Путин подпишет указ о назначении выборов в Госдуму в предусмотренные законом сроки.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова раскрыла формат проведения предстоящих выборов в России. По ее словам, голосование может пройти в течение трех дней.

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