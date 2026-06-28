Путин сделал заявление о сроках проведения выборов в Госдуму

Путин: Выборы в Госдуму пройдут в установленные сроки

Выборы в Госдуму пройдут в установленные сроки и в строгом соответствии с законом. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании XXIII съезда партии «Единая Россия», трансляция которого опубликована во «ВКонтакте».

«В сентябре будет сформирован девятый созыв Государственной Думы. Во многих регионах также состоятся масштабные выборные кампании в органы законодательной и представительной власти, обновится и состав», — сказал глава государства.

Он назвал предстоящие выборы важным этапом для укрепления страны и ее стабильности. Также Путин заверил, что власти предпримут все меры для обеспечения безопасности в период голосования.

Выборы в Госдуму назначены на 18-20 сентября 2026 года.

Ранее президент России заявил, что нынешнее время является судьбоносным для страны, поскольку происходит коренная, системная трансформация всего мира. По его словам, на единство народа РФ хотят посягнуть недоброжелатели, однако у них ничего не выйдет.