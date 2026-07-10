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10:54, 10 июля 2026Россия

В России ответили на сигналы о компромиссах по Украине напоминанием об усилившихся атаках

Карасин: Москва видит сигналы о компромиссах по Украине, но ВСУ продолжают бить по России
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В России ответили на сигналы о компромиссах по Украине напоминанием об усилившихся атаках вглубь территории страны. На этот счет высказался председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Газетой.Ru».

Сенатор обратил внимание на то, что на протяжении длительного периода Москва пытается выйти на приемлемые, обоюдоустраивающие варианты решения украинского кризиса, получая в ответ «сигналы» о готовности идти на компромиссы из Киева и Вашингтона, которые впоследствии срываются появлением новых ударов вглубь России.

«Нам подают сигналы, что они готовы на компромиссы, (...) но в результате мы видим сплошное ужесточение позиции, появление новых вариантов ударов вглубь нашей территории дронами и ракетами. Изобретаются варианты нового типа ракет, которые будут предоставлены украинскому режиму», — обозначил Карасин.

Российский политик заявил, что дипломатию никто не отменяет, но подчеркнул, что «не всегда она должна быть гибкой и мягкой». «Дипломатия иногда становится жесткой», — заключил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сделал заявление о том, что Россия больше не будет доверять заявлениям западных стран об их стремлении к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Он также обвинил западные страны в том, что они лишь имитируют стремление к мирному исходу.

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