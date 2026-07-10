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10:44, 10 июля 2026Ценности

Фигура 44-летней Алены Водонаевой на фото в откровенном наряде вызвала споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @alenavodonaeva

Российская телеведущая и блогерша Алена Водонаева опубликовала новые откровенные фото и вызвала споры в сети из-за фигуры. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» предстала на размещенных кадрах в ярко-красном бюстгальтере и бриджах, оформленных в клетку. Кроме того, она надела прозрачные вьетнамки, шубу и повязала на голову платок. Эффектный образ завершили солнцезащитные-очки авиаторы и красная помада на губах.

Пользователи сети обратили внимание на чрезмерную, по их мнению, худобу Водонаевой. «Ужас, дистрофия в моде?», «Я вижу два дисбаланса в жизни на этих фото», «Кожа на костях держится», «Накормите ее срочно! Скоро ноги не будут ее держать», «Худоба очень тебя старит», — высказывались они в комментариях под снимками.

Однако были и те подписчики, которые встали на защиту знаменитости: «Ты безупречна», «Представляю как на тебя смотрят любители фастфуда», «Мне нравится в ней все! Для меня она идеал красоты», «Красотка», «Шикарная женщина».

В марте Водонаева защитила экстремальную худобу голливудской актрисы Деми Мур.

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