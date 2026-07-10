Денис Клявер трогательно обратился к отцу Илье Олейникову в день его рождения

Певец Денис Клявер посвятил пост Илье Олейникову в день рождения актера

Участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер обратился к отцу, народному артисту России Илье Олейникову, в день его рождения. Соответствующую публикацию музыкант разместил в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«С днем рождения, папочка. Любимый дедушка, муж, друг и обожаемый всеми артист! Ты все видишь. Ты все знаешь. А мы все стараемся тебя радовать», — подписал Клявер архивный снимок с отцом.

Олейникова не стало в 2012 году, актеру было 65 лет. Артист получил широкую известность благодаря юмористической передаче «Городок», в которой снимался вместе с Юрием Стояновым.

Ранее Клявер рассказал о том, что хотел бы изменить в своем прошлом. По словам артиста, он хотел бы больше общаться с отцом. Клявер признался, что с 1995 года в плотном гастрольном графике и при отсутствии мобильных телефонов и видеосвязи они оба не находили времени на общение.