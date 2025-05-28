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14:20, 28 мая 2025Культура

Бывший солист группы «Чай вдвоем» рассказал об одном сожалении

Певец Клявер заявил, что хотел бы больше общаться с отцом Олейниковым
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Российский певец, музыкант и актер, бывший солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер рассказал о том, что хотел бы изменить в своем прошлом. Его цитирует сайт «Страсти».

По словам артиста, он хотел бы больше общаться с отцом, народным артистом России Ильей Олейниковым, которого не стало в 2012 году. «С 1995 года мы постоянно были в гастрольном графике, и папа тоже с Юрой Стояновым постоянно гастролировал. Тогда мобильных телефонов и видеосвязи не было. Папа прекрасно понимал, что добился той популярности, о которой мечтал, и наслаждался всеми гастрольными съемками», — сказал он.

Клявер добавил, что и для него, и для отца на тот момент это было важно. «У меня тоже были юношеские амбиции, и в этом круговороте мне не хватало общения с ним», — поделился артист.

Ранее сообщалось, что Денис Клявер решил повторно жениться на своей супруге Ирине во время отдыха за границей.

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