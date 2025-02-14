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15:18, 14 февраля 2025Культура

Бывший солист группы «Чай вдвоем» решил снова жениться

Певец Денис Клявер повторно сделал предложение руки и сердца супруге Ирине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский певец, музыкант и актер, бывший солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер решил повторно жениться на своей супруге Ирине во время отдыха за границей. Об этом пишет сайт «Страсти».

«Она сказала Да! В этом году нашей свадьбе 15 лет. Было ярко, но давно. Решили обновить ощущения», — сообщил артист, комментируя фото в соцсетях, на котором стоит на колене и преподносит жене кольцо.

Ранее психолог Ирина Гуляева заявила, что певец Алексей Воробьев, который объявил о поиске жены, обладает нарциссическим складом характера.

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