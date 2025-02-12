Алексея Воробьева назвали нарциссом после слов о поиске жены

Психолог Гуляева назвала певца Воробьева нарциссом после слов о поиске жены

Певец Алексей Воробьев, который объявил о поиске жены, обладает нарциссическим складом характера. Таким мнением в беседе с Ura.ru поделилась психолог Ирина Гуляева.

«Такой типаж мужчин — нарциссы. Они обесценивают всех окружающих, а особенно — девушек. В случае с Алексеем Воробьевым тут налицо неуважение», — сказала она.

Гуляева также раскритиковала исполнителя за сравнение потенциальной возлюбленной с автомобилем. «Видимо, ему внутри настолько плохо, что он должен это все удовлетворить внешними признаками. Вот и говорит, что "умную и красивую" ищет. Да такая и сама свои критерии предоставит», — высказалась психолог.

Ранее Алексей Воробьев заявил о желании жениться из-за недостатка веселья в жизни. «Ищу невесту. Умную, красивую, желательно, талантливую. Пробег варьируемый, он все равно у всех скручен. В оригинальном корпусе, без рестайлинга, обвеса и тюнинга», — объявил 37-летний певец.