Алексей Воробьев перечислил требования к будущей невесте

Певец Алексей Воробьев объявил о желании жениться

Певец Алексей Воробьев заявил о желании жениться из-за недостатка веселья в жизни. Об этом артист сообщил в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист отметил, что брак — «сомнительное мероприятие», которое приносит больше проблем, чем радости. Однако, по мнению Алексея, свадьба сделает его жизнь веселее.

«Ищу невесту. Умную, красивую, желательно, талантливую. Пробег варьируемый, он все равно у всех скручен. В оригинальном корпусе, без рестайлинга, обвеса и тюнинга», — объявил 37-летний Воробьев.

Среди своих положительных качеств, которые будут интересны избраннице, музыкант отметил умение прощать и «поразительное» чувство юмора, которое понимают не все собеседники. «Женат не был, Господь миловал», — добавил Алексей.

Ранее стало известно, что бывшая девушка Воробьева Кира Майер неудачно вложилась в съемки фильма и потеряла деньги.