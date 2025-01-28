Бывшая Алексея Воробьева потеряла деньги из-за вложений в фильм

Бывшая Алексея Воробьева Кира Майер вложилась в съемки фильма и потеряла деньги

Бывшая девушка актера и певца Алексея Воробьева Кира Майер неудачно вложилась в съемки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

По информации источника, девушка проспонсировала съемки картины «1963. Время, вперед!», надеясь потом получить прибыль с продажи проекта на онлайн-площадки.

В итоге Майер просто осталась без своих средств, так как проект не был реализован. Точная сумма финансовых затрат Киры не сообщается.

Ранее стало известно, что Алексей Воробьев во время поездки на свою виллу в Лос-Анджелесе оказался в зоне бушующих лесных пожаров. Артисту пришлось эвакуироваться вместе с местными жителями.