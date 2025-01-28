Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:23, 28 января 2025Культура

Бывшая Алексея Воробьева потеряла деньги из-за вложений в фильм

Бывшая Алексея Воробьева Кира Майер вложилась в съемки фильма и потеряла деньги
Андрей Шеньшаков
СюжетЛесные пожары:

Кадр: Telegram-канал Kira Mayer

Бывшая девушка актера и певца Алексея Воробьева Кира Майер неудачно вложилась в съемки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

По информации источника, девушка проспонсировала съемки картины «1963. Время, вперед!», надеясь потом получить прибыль с продажи проекта на онлайн-площадки.

В итоге Майер просто осталась без своих средств, так как проект не был реализован. Точная сумма финансовых затрат Киры не сообщается.

Ранее стало известно, что Алексей Воробьев во время поездки на свою виллу в Лос-Анджелесе оказался в зоне бушующих лесных пожаров. Артисту пришлось эвакуироваться вместе с местными жителями.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Словакии предложил способ надавить на Зеленского

      Врач назвал снижающую риск трех видов рака диету

      В Польше производственную травму украинца списали на российскую агрессию

      Алиев заявил об отсутствии претензий к одной стране

      Пленным бойцам ВС России разрешат телефонные звонки с условием

      Володин заявил о поддержке запрета вейпов в России всеми фракциями Госдумы

      На Украине предрекли потери в 240 тысяч военных до середины лета

      Приговор россиянину за изнасилование и расправу над девушкой признали законным

      Госдума обязала дома больше собирать на капремонт

      Российского таксиста задержали за кражу сумки с миллионами у клиента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше