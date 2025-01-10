Раскрыты планы Воробьева после эвакуации из-за пожаров в США

Алексей Воробьев вернется на виллу в США после эвакуации, чтобы написать роман

Алексей Воробьев скоро вернется на свою виллу в Лос-Анджелесе, откуда эвакуировался из-за бушующих пожаров. Об этом рассказала продюсер артиста Катерина фон Гечмен-Вальдек.

По словам менеджера актера и певца, который появился в одной из главных ролей в российской новогодней комедии «Небриллиантовая рука», Воробьев во время отпуска в США собирался приступить к написанию романа и заниматься музыкой.

«Сейчас там уже сняли эвакуационное предупреждение, всем разрешили пока вернуться домой. Алексей собирался провести на вилле отпуск, заняться написанием романа в стихах и музыкой, но отпуск пошел не по плану», — сообщила Катерина.

Воробьев принял решение покинуть свое жилье из-за беспокойства за здоровье своего пса по кличке Моцарт. Помимо российского артиста, предписание покинуть дома получили около 130 тысяч жителей Лос-Анджелеса, среди которых голливудские звезды Бен Аффлек, Том Хэнкс, Гвинет Пэлтроу и другие известные личности.

Ранее стало известно, что Алексея Воробьева призвали вернуться в Россию на фоне бушующих в США пожаров.