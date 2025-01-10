Певца Алексея Воробьева призвали вернуться в Россию

Депутат Госдумы Толмачев призвал певца Алексея Воробьева вернуться в Россию

Депутат Государственной Думы Александр Толмачев призвал российского певца и актера Алексея Воробьева вернуться из США в Россию. Его слова приводит РИА Новости.

Артист эвакуировался из своей виллы в Лос-Анджелесе из-за мощных лесных пожаров, обрушившихся на штат Калифорния.

Толмачев сообщил, не ожидал увидеть кадры с Воробьевым среди записей с «пылающим» Лос-Анджелесом. «Голливудское жилье под угрозой, сама „фабрика грез“ охвачена огнем. Самое время возвращаться в Москву — у нас свежо во всех смыслах», — сказал он. По его словам, что находится в России безопаснее, а перспективы лучше.

Ранее сообщалось, что предписание покинуть дом получили около 130 тысяч жителей Лос-Анджелеса. В зону эвакуации попала в том числе резиденция вице-президента США Камалы Харрис. По соседству с ней находятся дома голливудских звезд Бена Аффлека, Тома Хэнкса и Гвинет Пэлтроу.