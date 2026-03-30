Россиянка получила срок за оставленный под постом комментарий

В Запорожской области осудили женщину за призывы к экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она признана виновной по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей "Интернет"») УК РФ.

Как установил суд, 54-летняя местная жительница в 2022 году, используя свой телефон, разместила в одном из Telegram-каналов, который находился в открытом доступе для неограниченного круга лиц, комментарий с призывом к насильственным действиям в отношении россиян.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли ее противоправную деятельность.

Суд приговорил ее к восьми месяцам колонии-поселения и запретил на два года заниматься администрированием сайтов.

