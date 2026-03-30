14:00, 30 марта 2026

Россиянка получила срок за оставленный под постом комментарий

В Запорожской области осудили женщину за призывы к экстремистской деятельности
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Запорожской области осудили женщину за призывы к экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она признана виновной по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей "Интернет"») УК РФ.

Как установил суд, 54-летняя местная жительница в 2022 году, используя свой телефон, разместила в одном из Telegram-каналов, который находился в открытом доступе для неограниченного круга лиц, комментарий с призывом к насильственным действиям в отношении россиян.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли ее противоправную деятельность.

Суд приговорил ее к восьми месяцам колонии-поселения и запретил на два года заниматься администрированием сайтов.

Ранее сообщалось, что россиянин попал под следствие после встречи со знакомым полицейским.

    Последние новости

    «Это создаст проблемы». В Европе говорят о планах общей мобилизации в России. Кремль сделал заявление

    Трамп рассказал о переговорах с «новым и более разумным режимом» Ирана

    В Армении шансы переизбрания Пашиняна оценили словами «хихоньки-хахоньки»

    Названы округа Подмосковья с наибольшим риском подтоплений в половодье

    Пьяный водитель промчался на машине через ворота аэропорта и попытался сесть в самолет

    Отмечена новая тенденция в ударах ВСУ по промышленности России

    ФСБ нашла склады бактериологического оружия на освобожденной территории ДНР

    Автомобильные продажи в России установили рекорд

    Рэпера Ганвеста призвали признать иноагентом

    В столице иностранец изнасиловал девушку в ее гараже

    Все новости
