Россиянин попал под следствие после встречи со знакомым полицейским

В Кузбассе осудят молодого человека за избиение сотрудника полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 318 («Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья»), 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные публично, с применением насилия и с угрозой его применения») УК РФ.

По данным следствия, 3 июля 2023 года 22-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения рядом с одним из магазинов в поселке Яшкино встретил полицейского, который ранее принимал участие в его привлечении к административной ответственности за совершенное правонарушение. Испытывая из-за этого личную неприязнь, фигурант совместно со знакомым избил сотрудника полиции, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Также в мае 2025 года он же в общественном месте оскорбил мужчину по национальному признаку, после чего начал избивать, высказывая призывы к осуществлению противоправных действий в отношении лиц другой национальности.

По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.

