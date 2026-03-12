Сбивший сотрудника ФСБ россиянин выслушал приговор

В Нижнем Новгороде осудили мужчину, сбившего сотрудника ФСБ

В Нижнем Новгороде осудили мужчину, сбившего машиной сотрудника ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья») УК РФ.

По данным следствия, 5 мая 2025 года сотрудники ФСБ в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подошли к машине на улице Адмирала Макарова и потребовали у водителя документы, а также сообщили о необходимости проехать к следователю. После этого мужчина начала движение и несколько метров протащил одного из сотрудников на капоте, затем сдал назад и зацепил второго, из-за чего он упал.

Суд приговорил его к 2,5 года колонии общего режима.

