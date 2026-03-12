Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:52, 12 марта 2026Силовые структуры

Сбивший сотрудника ФСБ россиянин выслушал приговор

В Нижнем Новгороде осудили мужчину, сбившего сотрудника ФСБ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде осудили мужчину, сбившего машиной сотрудника ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья») УК РФ.

По данным следствия, 5 мая 2025 года сотрудники ФСБ в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подошли к машине на улице Адмирала Макарова и потребовали у водителя документы, а также сообщили о необходимости проехать к следователю. После этого мужчина начала движение и несколько метров протащил одного из сотрудников на капоте, затем сдал назад и зацепил второго, из-за чего он упал.

Суд приговорил его к 2,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что пассажир такси напал на сотрудников ДПС в российском регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о критическом состоянии нового лидера Ирана

    Обнаружен способ остановить распространение опасного вида рака

    Россиянин устроил дебош на борту самолета, был связан скотчем и попал на видео

    Зеленский рассказал о просьбах о помощи от США

    Страна НАТО захотела отказаться от российского урана

    Восемь медиков погибли из-за удара ВСУ по медучреждению в российском регионе

    Волочкова рассказала об отношениях с Керимовым и назвала его патриотом

    В США назвали главную проблему в отношениях России и Европы

    Сбивший сотрудника ФСБ россиянин выслушал приговор

    Западные банки испугались Ирана и начали закрывать офисы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok