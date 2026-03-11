Пассажир такси напал на сотрудников ДПС в российском регионе

В Москве осудят мужчину за нападение и оскорбление сотрудников ДПС

В Москве осудят мужчину за нападение и оскорбление сотрудников ДПС. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статьям 319 («Оскорбление представителя власти») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным ведомства, 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в качестве пассажира в такси, при этом вел себя агрессивно и нецензурно выражался. Водитель из-за этой ситуации обратился к сотрудникам ДПС.

В ответ на законные требования сотрудников полиции фигурант не прекратил свои противоправные действия. Чтобы попытаться избежать административной ответственности за свои действия, мужчина совершил попытку ударить головой в лицо одного из полицейских и повредил его форму. Затем в присутствии свидетелей высказал оскорбления в отношении сотрудников ДПС.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

