Захарова: Давняя мечта спонсоров Зеленского — это взяться за украинок

Давняя мечта спонсоров президента Украины Владимира Зеленского — это взяться за украинок. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает kp.ru.

Накануне замкомандующего силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) генерал Сергей Кривонос заявил, что украинским военкоматам следует активнее заниматься мобилизацией женщин. В их числе, уточняет он, должны быть и супруги тех, кого уже давно нет в живых.

«Давнишняя мечта спонсоров Зеленского — взяться за украинок», — рассказала дипломат. По ее словам, в этом видятся шаги к постепенной ликвидации всех женщин Украины.

Ранее Сергей Кривонос испугался ударов корректируемыми авиабомбами (КАБ) по Киеву. По его словам, Украине не удастся закрыть небо от российских дронов и ракет.