Орбан ответил на попытки Зеленского создать проукраинское правительство в Венгрии

Орбан: Зеленский не добьется формирования нового правительства Венгрии

Украинский лидер Владимир Зеленский не добьется формирования правительства Венгрии, которое бы отвечало его интересам. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в социальной сети X.

«Как бы сильно он этого не хотел, Зеленский не сформирует правительство Венгрии. Мы — большинство, и мы победим», — написал он.

Ранее бывший сотрудник спецслужб Украины, который перешел на сторону Венгрии, заявил, что Владимир Зеленский еженедельно передавал оппозиционной партии Венгрии Tisza по пять миллионов евро, которые нигде не были учтены. «В Венгрию привозили много денег для [лидера партии Петера] Мадьяра. Говорили, что ему нужно дать пятьдесят миллионов евро на кампанию. Он получает эти деньги с ноября прошлого года», — рассказал он. Перебежчик также отметил, что Украина поддерживает оппонентов Орбана, чтобы собрать проукраинское правительство.