Бывший СССР
18:10, 29 марта 2026

Зеленского обвинили в постоянном финансировании венгерской оппозиции

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Владимир Зеленский еженедельно отправлял оппозиционной партии Венгрии Tisza 5 миллионов евро, которые нигде не были учтены. Об этом заявил бывший сотрудник спецслужб Украины, перешедший на сторону Венгрии, передает РИА Новости.

«В Венгрию привозили много денег для [лидера партии Петера] Мадьяра. Говорили, что ему нужно дать 50 миллионов евро на кампанию. Он получает эти деньги с ноября прошлого года. Обычно это купюры евро по 100, в вакуумной упаковке. Насколько я знаю, эти деньги поступают откуда-то из Италии через Австрию в черной сумке Nike. Каждую неделю перевозят 5 миллионов», — рассказал перебежчик.

Он добавил, что Киев оказывает помощь оппонентам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в надежде, что они соберут проукраинское правительство.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Согласно данным журнала Politico, правящая партия Fidesz впервые за 16 лет может проиграть выборы. Ее главный противник — правая партия Tisza, которую возглавляет Петер Мадьяр, набирает по результатам соцопросов 47 процентов голосов. При этом в парламент может пройти ультраправая партия Mi Hazánk («Наша Родина»), которая балансирует на грани проходного барьера в 5 процентов голосов. В случае если она попадет в парламент, то она сможет сформировать коалицию с партией Орбана.

