13:47, 30 марта 2026Мир

Раскрыт желаемый Трампом срок завершения конфликта с Ираном

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривает сценарий проведения операции по захвату иранского урана и завершению конфликта к середине апреля. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Президент [Трамп] и по меньшей мере некоторые из его союзников в частном порядке заявляли о возможности захвата урана в ходе целенаправленной операции, которая не приведет к значительному увеличению сроков войны и позволит США завершить конфликт к середине апреля», — передает журнал слова источников.

Как отмечают собеседники издания, глава Белого дома заявил своим соратникам, что «не хочет затяжной войны». В частности, некоторые из главных помощников Трампа настаивают, чтобы он сосредоточился на других вопросах, например, промежуточные выборы в Конгрессе США, которые пройдут в ноябре этого года.

Ранее стало известно, что Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по вывозу из Ирана около 450 килограммов урана. Отмечается, что подобная миссия будет «сложной и рискованной», так как американским военным придется находиться на территории Ирана несколько дней или дольше.

