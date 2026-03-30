Стало известно о планах Трампа провести операцию по вывозу урана из Ирана

WSJ: Трамп хочет провести военную операцию по вывозу из Ирана около 450 кг урана

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по вывозу из Ирана около 450 килограммов урана. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, подобная миссия будет «сложной и рискованной», так как американским военным придется находиться на территории Ирана несколько дней или дольше.

Отмечается, что глава Белого дома еще не принял решения, отдавать ли соответствующий приказ, и взвешивает риски для американских военных. Собеседники газеты считают, политик поддерживает эту идею, так как она поможет ему не допустить, чтобы Иран когда-либо создал ядерное оружие.

Ранее Трамп признал, что хотел бы завладеть иранской нефтью. Президент США допустил, что Вашингтон возьмет под контроль остров Харк, так как сделать это можно легко. Однако он подчеркнул, что пока никаких конкретных решений на этот счет не принято.