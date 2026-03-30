Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:58, 30 марта 2026Бывший СССР

На Украине заявили о начале работы частной ПВО

Федоров: На Украине начала работать частная ПВО
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Jacek Marczewski / Reuters

НА Украине начала работать частная противовоздушная оборона (ПВО). Об этом заявил заявил в Telegram министр обороны республики Михаил Федоров.

«Частная ПВО уже работает — первые результаты перехвата вражеских целей», — написал Федоров.

По его словам, одна из частных компания подготовила свою группу ПВО и якобы сбила несколько беспилотников в Харьковской области. Новые группы ПВО формируются еще на 13 украинских предприятиях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности работы украинских специалистов ПВО и РЭБ на Ближнем Востоке. По его словам, в регионе они выполняют работу по защите инфраструктуры и мирных жителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это создаст проблемы». В Европе говорят о планах общей мобилизации в России. Кремль сделал заявление

    Названы округа Подмосковья с наибольшим риском подтоплений в половодье

    Пьяный водитель промчался на машине через ворота аэропорта и попытался сесть в самолет

    Отмечена новая тенденция в ударах ВСУ по промышленности России

    ФСБ нашла склады бактериологического оружия на освобожденной территории ДНР

    Автомобильные продажи в России установили рекорд

    Рэпера Ганвеста призвали признать иноагентом

    В столице иностранец изнасиловал девушку в ее гараже

    Венгрия сделала заявление о подготовке ЕС к победе Орбана

    Главному конкуренту доллара предсказали худшие показатели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok