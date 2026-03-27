Зеленский рассказал о роли Украины в конфликте на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности работы украинских специалистов ПВО и РЭБ на Ближнем Востоке. По его словам, в регионе они выполняют работу по защите инфраструктуры и мирных жителей. Слова политика передает агентство УНИАН.

Зеленский не привел подробностей, однако сообщил, что специалисты из Украины задействованы в защите стратегической инфраструктуры и энергетических объектов.

Кроме того, украинский лидер рассказал, что сейчас Киев ведет переговоры с ближневосточными странами о поставках дизеля.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия подписала с Украиной меморандум о взаимодействии в сфере оборонных закупок.