21:45, 27 марта 2026

Зеленский рассказал о роли Украины в конфликте на Ближнем Востоке

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности работы украинских специалистов ПВО и РЭБ на Ближнем Востоке. По его словам, в регионе они выполняют работу по защите инфраструктуры и мирных жителей. Слова политика передает агентство УНИАН.

Зеленский не привел подробностей, однако сообщил, что специалисты из Украины задействованы в защите стратегической инфраструктуры и энергетических объектов.

Кроме того, украинский лидер рассказал, что сейчас Киев ведет переговоры с ближневосточными странами о поставках дизеля.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия подписала с Украиной меморандум о взаимодействии в сфере оборонных закупок.

    Последние новости

    Рубио уличил Зеленского во лжи

    Российские подростки спасли брошенного на обочине младенца

    В Белгородской области рассказали о пострадавших от атаки дронов

    Россиянин поставил почти 250 тысяч рублей на победу сборной в матче с Никарагуа

    В Кремле выступил популярный российский рэпер

    В Севастополе сообщили об отражении атаки ВСУ

    Президент АвтоВАЗа назвал стоимость аренды Lada на месяц

    Британия отказалась присоединиться к войне против Ирана

    Индия одобрила закупку российских систем С-400

    Зеленский рассказал о роли Украины в конфликте на Ближнем Востоке

    Все новости
