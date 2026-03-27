19:24, 27 марта 2026Мир

Саудовская Аравия подписала меморандум об оборонных закупках с Украиной
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Saudi Press Agency / Handout via Reuters

Саудовская Аравия подписала с Украиной меморандум о взаимодействии в сфере оборонных закупок. Об этом сообщило Министерство обороны Саудовской Аравии в соцсети Х.

«Министерство обороны и его украинский партнер подписали в Джидде меморандум по организации оборонных закупок», — утверждается в публикации.

9 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его страна отправила в страны Ближнего Востока беспилотники-перехватчики и группу экспертов по беспилотным летательным аппаратам для защиты американских военных баз.

26 марта украинский лидер прибыл в Саудовскую Аравию без предварительного объявления.

    Последние новости

    «Жаль быть такой глупой в 50 лет». Медведев напомнил Каллас об истории Эстонии после ее слов о принадлежности Донбасса

    В России отреагировали на заявление о расколе НАТО

    Ближневосточная страна подписала меморандум с Украиной

    В Европе решили не ждать снижения цен на нефть и газ

    США и Израиль атаковали завод по производству уранового концентрата в Иране

    В Москве спасли съевшего наполнитель для кошачьего туалета бигля

    Спутника найденной в братской могиле в Таиланде россиянки арестовали

    Появились новые подробности о поиске пропавших на Волге подростков

    США и Израиль атаковали ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в Иране

    Мужчина помог любовнице расправиться с ее свекровью

    Все новости
