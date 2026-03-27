Ближневосточная страна подписала меморандум с Украиной

Саудовская Аравия подписала с Украиной меморандум о взаимодействии в сфере оборонных закупок. Об этом сообщило Министерство обороны Саудовской Аравии в соцсети Х.
«Министерство обороны и его украинский партнер подписали в Джидде меморандум по организации оборонных закупок», — утверждается в публикации.
9 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его страна отправила в страны Ближнего Востока беспилотники-перехватчики и группу экспертов по беспилотным летательным аппаратам для защиты американских военных баз.
26 марта украинский лидер прибыл в Саудовскую Аравию без предварительного объявления.