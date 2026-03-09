Зеленский раскрыл детали отправки специалистов с Украины на Ближний Восток

Зеленский: Украина направила экспертов по БПЛА для защиты баз США в Иордании

Украина направила беспилотники-перехватчики и группу экспертов по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) для защиты американских военных баз в Иордании. Об этом сообщил лидер страны Владимир Зеленский, его слова приводит The New York Times (NYT).

«Мы отреагировали незамедлительно. Я сказал: да, конечно, мы отправим наших специалистов», — заявил президент Украины.

По словам Зеленского, США обратились за помощью в четверг, 5 марта. Украинская команда «вылетела уже на следующий день».

При этом NYT подчеркивает, что представители Белого дома не ответили на вопрос о том, обращался ли Вашингтон за помощью к Киеву.

Зеленский же ранее сообщил, что первая группа специалистов по БПЛА отправится на Ближний Восток в понедельник, 9 марта. По его словам, украинские эксперты будут учить военных стран Персидского залива, как сбивать дроны.