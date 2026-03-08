Реклама

17:40, 8 марта 2026Бывший СССР

Зеленский сообщил об отправке специалистов в Персидский залив

Украинские специалисты обучат страны Персидского залива перехватывать дроны
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первая группа специалистов в понедельник, 9 марта, отправится на Ближний восток. Об этом в своем Telegram-канале сообщает ТСН.

По словам Зеленского, украинские специалисты будут учить военных стран Персидского залива, как сбивать дроны. Он отметил, что страны Востока выразили интерес к покупке украинских беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков.

Украинский лидер также отметил, что часть незадействованных Вооруженными силами Украины (ВСУ) перехватчиков страна готов продавать Ближнему востоку.

Ранее сообщалось, что Зеленский будет вынужден подчиниться США и принять участие в войне с Ираном. Киев сильно нуждается в ракетах для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

