8 марта 2026

Зеленского предупредили о ловушке из-за Ирана

Welt: Зеленский подчинится США, потому что нуждается в поставках оружия
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден подчиниться США и принять участие в войне с Ираном, поскольку Киев сильно нуждается в ракетах для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об иранской «ловушке» предупредил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«У американцев нет таких больших запасов [ракет]. Они нуждаются в них в войне против Ирана, в том числе для своих союзников в арабском мире. Зеленский подчинится», — сказал он.

По его мнению, украинский лидер сделает все, что от него потребует президент США Дональд Трамп, включая отправку специалистов по борьбе с дронами, так как иначе Зеленский рискует остаться без оружия.

Ранее сообщалось, что США и страны Персидского залива ведут переговоры с Украиной о создании аналога системы акустического обнаружения, известной как «Небесная крепость». Такая система предназначена для противодействия иранским ударным беспилотникам.

