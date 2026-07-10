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13:03, 10 июля 2026Путешествия

Еще одна иностранная авиакомпания приостановила рейсы в Россию

Авиакомпания VietJet Qazaqstan приостановила выполнение рейсов по маршруту Астана — Омск
Алина Черненко

Фото: ArinaDvl / Shutterstock / Fotodom

Еще одна иностранная авиакомпания, VietJet Qazaqstan, приостановила выполнение рейсов в Россию. Об этом говорится на сайте перевозчика.

Уточняется, что с 9 по 20 июля включительно будут отменены рейсы по маршруту Астана — Омск — Астана. Такое решение было принято из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе российского города и невозможности гарантировать стабильное выполнение расписания.

Информацию о выполнении последующих рейсов перевозчик пообещал обновлять по мере развития ситуации. С пассажирами свяжутся по контактным данным, указанным при бронировании.

Ранее в июле авиакомпания Air Arabia отменила часть рейсов между Объединенными Арабскими Эмиратами и Россией. Изменения в расписании произошли на маршруте Шарджа — Москва — Шарджа.

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