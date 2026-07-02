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15:11, 2 июля 2026Путешествия

Иностранная авиакомпания отменит часть рейсов между ОАЭ и Россией

Air Arabia отменит часть рейсов между Шарджей и Москвой с 10 июля
Алина Черненко

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Авиакомпания Air Arabia отменит часть рейсов между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Россией. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России.

Уточняется, что изменения в расписании произойдут на маршруте Шарджа — Москва — Шарджа. С 10 июля по 31 августа будут отменены рейсы G9 805/806 и G9 956/957. А рейсы, запланированные до 9 июля включительно, будут выполняться с технической посадкой в Ташкенте.

В конце мая стало известно, что этот иностранный перевозчик решил вернуться в Россию. С 20 июня он частично возобновил рейсы G9 805/806 по маршруту Шарджа — Москва (Домодедово) — Шарджа.

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