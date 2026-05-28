16:41, 28 мая 2026

Популярная иностранная авиакомпания решила вернуться в Россию

Air Arabia частично возобновит рейсы между Россией и ОАЭ с 20 июня
Алина Черненко

Фото: MC MEDIASTUDIO / Shutterstock / Fotodom  

Популярная иностранная авиакомпания Air Arabia решила вернуться в Россию. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что с 20 июня перевозчик частично возобновит рейсы G9 805/806 по маршруту Шарджа — Москва (Домодедово) — Шарджа, а с 27 июня к ним добавятся рейсы G9 958/959 по тому же маршруту. При этом временная приостановка остальных рейсов между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Россией продлена до 31 августа включительно.

Пассажирам отмененных рейсов предложили один раз бесплатно перенести вылет в пределах недели от первоначальной даты или оформить бесплатную отмену.

В начале марта тысячи россиян застряли в третьих странах из-за закрытия неба на Ближнем Востоке. В основном это были пассажиры с билетами авиакомпаний Air Arabia, Qatar Airways, Emirates, Flydubai, Gulf Air и Oman Air.

