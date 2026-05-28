Еврокомиссар Сежурне: ЕС будет защищать свою металлургию и химпром от Китая

Европейский союз расширит набор инструментов для защиты своей экономики от дисбалансов, вызванных торговлей с Китаем. Об этом заявил еврокомиссар по промышленной стратегии ЕС Стефан Сежурне. Его процитировало Euractiv.

Еврокомиссар объяснил, что Брюссель усилит использование импортных квот и пошлин в отношении Китая для помощи определенным сегментам экономики ЕС. Речь в данном случае идет о химической промышленности, металлургии и зеленых технологиях. Свои действия Евросоюз интерпретирует как защиту от недобросовестной конкуренции со стороны КНР.

При этом, как подчеркнул Сежурне, цель вовсе не состоит в том, чтобы разорвать отношения с Китаем.

Ранее Европейскому союзу предсказали уход китайских инвесторов, если Брюссель продолжит проводить протекционистскую политику. В КНР уверены, что ЕС не решит своих проблем, чиня препятствия китайскому бизнесу, так как причина экономических проблем объединения в хрупкой энергетической системе, высоких затратах на рабочую силу, жестких и громоздких нормативных рамках.