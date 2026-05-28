17:45, 28 мая 2026Моя страна

Семья косаток устроила фотосессию на Курилах

Жители Курил запечатлели косаток на фоне вулканов Менделеева и Тятя
Мария Винар

Фото: Tory Kallman / Shutterstock / Fotodom  

Семья косаток устроила фотосессию на Курилах. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Местные жители запечатлели черно-белых гигантов на фоне вулканов Менделеева и Тятя. Они выныривали из воды и демонстрировали на камеры плавники. «Получилось на миллион», — отметили авторы канала.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке заметили морского гиганта, который приблизился вплотную к лодкам и устроил заплыв рядом с судами. Оказалось, что это был кит Минке. Сначала его увидели в районе бухты Соболь. Он держался рядом с кораблями и несколько раз выныривал, поднимая брызги.

В сентябре прошлого года кит заплыл в бухту, которая является историческим центром Владивостока, сделал прыжок из воды и попал на видео.

