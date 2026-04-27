18:41, 27 апреля 2026

Морского гиганта увидели у берегов России

Огромный кит устроил шоу у лодок во Владивостоке и попал на видео
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Во Владивостоке заметили морского гиганта, который приблизился вплотную к лодкам и устроил заплыв рядом с судами. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

По данным источника, кита Минке сначала увидели в районе бухты Соболь. Он держался рядом с кораблями и несколько раз выныривал, поднимая брызги. Позже кита заметили уже в бухте Тихой.

Дополнительные подробности приводит агентство PrimaMedia со ссылкой на Национальный научный центр морской биологии. Специалисты отмечают, что такое поведение кита для этого времени года считается обычным и связано с кормовой миграцией.

«Зашел он, скорее всего, в поиске кормовых объектов», — пояснили ученые. По их словам, к побережью сейчас подходит сельдь, которая идет на нерест. Именно это и привлекает китов ближе к берегу.

Эксперты добавляют, что малый полосатик является самым распространенным видом китов в Японском море и регулярно появляется у берегов Приморья в теплый сезон.

Ранее тигрица по кличке Елена поела снег в России и попала на видео.

    Последние новости

    Раскрыто местонахождение сбежавшей из России золотой судьи

    Появились подробности об учебниках под редакцией Медведева

    Япония и Австралия заключили крупнейший оборонный контракт

    Теннисистка Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

    Россиянам назвали обязательные средства от боли в спине для дачной аптечки

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Участник СВО с медалью «За отвагу» отсудил у Минобороны миллионы рублей

    Нефть подорожала из-за неопределенности по поводу переговоров США и Ирана

    Названы способы повысить шанс на одобрение автокредита

    Словакия подала иск против решения ЕС по газу

    Все новости
