Морского гиганта увидели у берегов России

Огромный кит устроил шоу у лодок во Владивостоке и попал на видео

Во Владивостоке заметили морского гиганта, который приблизился вплотную к лодкам и устроил заплыв рядом с судами. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

По данным источника, кита Минке сначала увидели в районе бухты Соболь. Он держался рядом с кораблями и несколько раз выныривал, поднимая брызги. Позже кита заметили уже в бухте Тихой.

Дополнительные подробности приводит агентство PrimaMedia со ссылкой на Национальный научный центр морской биологии. Специалисты отмечают, что такое поведение кита для этого времени года считается обычным и связано с кормовой миграцией.

«Зашел он, скорее всего, в поиске кормовых объектов», — пояснили ученые. По их словам, к побережью сейчас подходит сельдь, которая идет на нерест. Именно это и привлекает китов ближе к берегу.

Эксперты добавляют, что малый полосатик является самым распространенным видом китов в Японском море и регулярно появляется у берегов Приморья в теплый сезон.

Ранее тигрица по кличке Елена поела снег в России и попала на видео.