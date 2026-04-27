Тигрица по кличке Елена поела снег в России и попала на видео

В Хинганском заповеднике, входящем в Амурскую область, сняли на видео, как взрослая тигрица по кличке Елена поела снег. Запись с ней публикуют в Telegram специалисты центра, занимающегося сохранением диких полосатых кошек в стране.

На кадрах видно, как тигрица не спеша облизывает землю, усыпанную снегом. Тем самым она «дегустирует» его, отмечается в посте.

Видео, как известно, снято в ходе мониторинга мест обитания краснокнижных хищников. Запись была сделана еще днем 15 марта, однако в сети она появилась только сейчас.

360.ru в своем Telegram-канале, публикуя запись с дикой полосатой кошкой, в шутку отмечает, что жители Москвы очень понимают тигрицу Елену. В понедельник, 27 апреля, столичный регион накрыли аномальные снегопады. Уже выпала половина месячной нормы осадков, однако это не конец — снегопады будут идти в течение нескольких дней.

