10:55, 27 апреля 2026

Тигрица по кличке Елена поела снег в России и попала на видео
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

В Хинганском заповеднике, входящем в Амурскую область, сняли на видео, как взрослая тигрица по кличке Елена поела снег. Запись с ней публикуют в Telegram специалисты центра, занимающегося сохранением диких полосатых кошек в стране.

На кадрах видно, как тигрица не спеша облизывает землю, усыпанную снегом. Тем самым она «дегустирует» его, отмечается в посте.

Видео, как известно, снято в ходе мониторинга мест обитания краснокнижных хищников. Запись была сделана еще днем 15 марта, однако в сети она появилась только сейчас.

360.ru в своем Telegram-канале, публикуя запись с дикой полосатой кошкой, в шутку отмечает, что жители Москвы очень понимают тигрицу Елену. В понедельник, 27 апреля, столичный регион накрыли аномальные снегопады. Уже выпала половина месячной нормы осадков, однако это не конец — снегопады будут идти в течение нескольких дней.

Ранее в приморском заповеднике заметили «рыжего панка», способного похитить душу человека. Он вышел из чащи леса посидеть на мху.

