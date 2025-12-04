Способного похитить душу человека «рыжего панка» заметили в России

В фотоловушку «Земли леопарда» попал рыжевато-охристый колонок

Вышедшего из чащи леса посидеть на мхе рыжевато-охристого колонка заметили в приморском заповеднике. Снимок публикует дирекция «Земли леопарда» в своем Telegram-канале.

В шутку специалисты назвали зверька со снимка «рыжим панком», чуть-чуть намокшим под мокрым снегом. В кадре он сидит на камне, покрытом мхом, и на что-то внимательно смотрит.

Колонков в их рыжем окрасе, как отмечается, можно встретить только зимой. Ближе к весне они «переодеваются» в шубу полегче, становясь темными, почти шоколадными.

Специалисты заповедника вспомнили о китайском поверье. В их фольклоре колонки считаются странниками, способными похитить душу человека. В то же время известно, что иногда их описывают как обогатителей: колонок может способствовать процветанию семьи или приносить в дом похищенную еду.

Ранее в том же приморском заповеднике тигр под вечер нашел себе «подушку» из камня и показал на видео любимые позы для сна.

До этого тигрица Т28F, прозванная Царицей Ночи, вышла из чащи леса и попала в фотоловушку. Большая кошка подобрала себе «каменную лежанку» под деревом и решила насладиться вечерней тишиной.