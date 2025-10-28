Уставший тигр показал россиянам любимые позы для сна и попал на видео

Большой тигр прилег на «подушку», показал позы для сна и попал на видео в России

Уставший тигр под вечер нашел себе «подушку» из камня и показал любимые позы для сна. Запись публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

На видео показали закатный вечер и как на фоне высоких сопок прилег поспать большой тигр. Он абсолютно без стеснений расположился возле камеры.

Тогда же дикая кошка показала, как спит. Сначала тигр лег на бок, слегка выгибая спину и положив голову на камни. Затем же он разлегся на спине, оставив большие мохнатые лапы на брюхе.

«Хороший сон — залог успешной охоты», — утверждают в заповеднике. Там же специалисты указали, что в среднем большая кошка спит от восьми часов, «однако время на отдых может увеличиваться в зависимости от интенсивности охоты».

Ранее тигрица Т28F, прозванная настоящей царицей ночи, вышла из чащи леса и попала на видео в России. Большая «полосатая кокетка» нашла себе «каменную лежанку» под деревом и решила наслаждаться вечерней тишиной.

Незадолго до этого также стало известно о россиянах, которые поехали на долгожданную рыбалку и неожиданно встретили тигра. Увиденное в Приморье молодые люди записали на видео. Тогда же дикая кошка долго ждала «рыбной взятки», но в итоге сама взяла ведро с едой и сбежала.