Тигр увидел россиян, схватил ведро с их рыбой и убежал

В Приморье тигр увидел россиян, схватил ведро с их рыбой и убежал
Варвара Кошечкина
Россияне поехали половить рыбы и неожиданно встретили тигра, вышедшего к ним за своей добычей. Увиденное в Приморье молодые люди записали на видео. Запись публикует Telegram-канал Svodka25.

На кадрах запечатлен момент, когда тигр вышел к людям из чащи леса и сел рядом в ожидании своей «рыбной взятки». Он долго смотрел на рыбаков, пока те прятались в машине и пытались объясниться с диким хищником. «Ты видишь удочки, киса? Мы сейчас их заберем и уедем, все, иди», — заявил очевидец.

Затем животное медленно отходит от берега и движется правее машины и так же пристально смотрит за людьми, как и они за ним. Уже вскоре хищник заметил в траве лакомство для себя.

«О, он какой-то пакет взял… видать, голодный. Ай, ведро забрал, слышишь?!» — встревоженно заявил россиянин. Уточняется, что там была вся рыба, выловленная местными жителями в реке. В ответ же на высказывание автора видео его знакомый лишь произнес: «Все, забирай удочку и поехали».

Ранее лиса угостилась телефоном жителя Камчатки, украла его и записала свой побег. В Башкирии же наглый уж обокрал рыбаков и уполз дальше по своим делам.

Незадолго до этого беспардонный морской лев отказался уходить от россиян без своего ужина, залез к ним и попал на видео. А на Сахалине заметили самого скромного медведя — он подошел к людям, отхватил одну рыбку и затем сбежал.

