В российском селе наглый уж обокрал рыбаков и попал на видео

В селе Республики Башкортостан наглый уж обокрал рыбаков

В Караидельском районе в селе Бердяш уж обокрал рыбаков и попал на видео. Соответствующий пост появился в Telegram-канале Республики Башкортостан.

Россияне запечатлели на камеру ужа. На размещенных кадрах видно, как он подполз к ведру с уловом и попытался утащить одну из рыбин. Однако первая попытка не увенчалась успехом, и он попробовал еще раз. Так, уж залез в само ведро, вытащил из нее рыбу и унес ее в сторону воды. Авторы ролика прозвали змею наглой.

Ранее сообщалось, что гималайский медведь попал в объектив фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае. По словам авторов видео, «косолапый вандал» попытался украсть государственную собственность — камеру.