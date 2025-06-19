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16:28, 19 июня 2025Моя страна

«Косолапый вандал» попытался украсть камеру в российском заповеднике и попал на видео

Гималайский медведь попал в объектив фотоловушки в заповеднике в Приморском крае
Мария Борисова
Мария Борисова

Гималайский медведь попал в объектив фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае. Видео публикует дирекция природоохранной организации в Telegram-канале.

По словам авторов поста, «косолапый вандал» попытался украсть государственную собственность — камеру.

«Шалость не удалась, и спустя несколько минут активных попыток медведь покинул место съемки, оставив фотоловушку под авторским углом», — отметили в заповеднике.

Ранее на территории «Земли леопарда» попал на видео амурский тигр. Хищник лежал перед фотоловушкой пузом кверху и отдыхал.

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