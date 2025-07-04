Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:55, 4 июля 2025Моя страна

Лиса угостилась телефоном россиянина, украла его и записала все на видео

Лиса угостилась телефоном жителя Камчатки, украла его и записала все на видео
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Лиса угостилась телефоном жителя Камчатки, украла его и записала свой побег на видео. Запись появилась в Telegram-канале Svodka25.

На видео показано, как сначала лиса спокойно сидит на пляже и смотрит на мужчину, протягивающего ей свой телефон. Затем она подходит ближе, любопытно обнюхивает гаджет и неожиданно хватает его, сбегая подальше от человека.

За кадром слышно мужчину, его возгласы и оры из-за действий лисы-воровки. В это же время видно, как дикое животное бежит дальше по побережью и останавливается лишь под балками какой-то небольшой постройки. Лиса кидает телефон на песок и снова обнюхивает его, понимая, что это несъедобная вещь. Затем она побежала дальше без добычи.

Ранее стало известно о лисе, которая на Сахалине неожиданно пробралась в автомобиль местных жителей. Россияне поехали на вечернюю прогулку к морю и оставили авто с приоткрытым окном. По возвращении их ждал неожиданный сюрприз — дикое животное в салоне машины.

Недавно также норка выловила «вишневого лосося» размером с себя и попала на видео на Сахалине. А в Башкирии наглый уж успешно обокрал рыбаков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев рассказал о великом возвращении азербайджанцев

    Многодетный участник СВО вернулся из плена ВСУ, описал свои эмоции и попал на видео

    В России резко понизили прогноз продаж легковушек

    В сервисе по отслеживанию сбоев произошел сбой

    На Западе назвали четыре главные ошибки Зеленского

    Похожие на кораллы грибы нашли в России

    МВД разгромило банду с криминальным авторитетом во главе в российском регионе

    Врач предложил включить в рацион один продукт для восстановления кишечника за две недели

    Новый iPhone получит рекордный аккумулятор

    В Армении суд огласил решение о мере пресечения для бизнесмена Карапетяна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости